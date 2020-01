Polizia Stradale: da martedì autovelox in Sardegna - Il calendario dei controlli fino a Domenica

Il 9 gennaio sarà la volta della SS125 Orientale Sarda relativamente al territorio di Cagliari.,sulla SS131 Carlo Felice nel tratto oristanese e ancora sulla SS131 Diramazione Centrale Nuorese .

Il 10 gennaio ancora sulla SS131 Diramazione Centrale Nuorese, e sulla SS131 Carlo Felice , sempre in territorio di Nuoro, e sulla SS131 Carlo Felice ma stavolta nel Sassarese.

L' 11 gennaio ancora sulla SS131 Carlo Felice nel cagliaritano, e sulla SS389 di Buddosò e del Correboi in provincia di Nuoro e sulla SS291 della Nurra , a Nord Ovest della provincia di Sassari.





Il 12 gennaio le pattuglie della Polizia Stradale svolgeranno la loro attività di controllo sulla SS131 Diramazione Centrale Nuorese ma in territorio di Sassari e quindi sempre sulla SS131 Diramazione Centrale Nuorese ma stavolta in territorio di Nuoro. Il 7 gennaio l'autovelox sarà in postazione sulla SS125 Orientale Sarda nel territorio del Nuorese.

Una iniziativa finalizzata a ridurre in modo consistente gli incidenti stradali attraverso proprio la presenza dell'autovelox, una sorta di deterrente per gli automobilisti soprattutto, in presenza di eccessi di velocità, visto che mettono a rischio i punti della propria patente se non addirittura il ritiro della stessa. Riportiamo di seguito le località dove saranno allestite le postazioni di controllo della Polizia Stradale.