Consorzio del Porto Alghero: il pontile n.6 sarà sostituito

Il Consorzio del porto di Alghero ci ha fatto pervenire una nota sullo stato degli impianti portuali. "Ai pontili in concessione dalla R.A.S. fin dal 2001 - scrive il Consorzio - per i quali paghiamo come tutti i concessionari un importante canone, viene fatta una annuale manutenzione, catenarie comprese, per garantire la dovuta sicurezza, nonostante una evidente vetustà dovuta alla anzianità degli stessi, come già intervenuti con la sostituzione di nuove colonnine per erogazione di energia elettrica e acqua. Il pontile n° 6, essendo il più esposto agli agenti atmosferici, ha subito nel tempo una usura superiore (è stato messo in sicurezza) e anziché una manutenzione straordinaria il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha deliberato per la sostituzione con un nuovo pontile dotato con passerella e gruetta per diversamente abili. Questo intervento è stato programmato da tempo, siamo in possesso del relativo progetto e costo dell’operazione ma giustamente è indispensabile una autorizzazione degli uffici preposti che contiamo di avere dopo le festività.





Come come nostra consuetudine cerchiamo di gestire e intervenire nel modo migliore non solo nelle nostre concessioni ma nell’intera area portuale con diversi interventi, anche se non di nostra competenza, poiché teniamo molto al buon funzionamento del Consorzio, del quale fanno parte il 98% dei concessionari oltre che Enti Istituzionali, al buon nome del Porto di Alghero e della nostra Città". La nota del Consorzio segnala inoltre che l'attività istituzionale del Consorzio interviene oltre che negli interventi strutturali, anche nel verde, pulizia a terra e in mare, servizi igienici pubblici, manutenzione impianto antincendio, defibrillatori, contributi alle associazioni nostre socie per l’attività sportiva svolta, donazioni alle associazioni di volontariato e a quanto altro ci viene richiesto in ambito portuale con massima disponibilità.