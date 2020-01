Stabilizzazione lavoratori di Forestas: c'è già una prima firma

Il sit-in era stato indetto dalla Uila Uil per chiedere la stabilizzazione immediata dei lavoratori a tempo determinato dell’Agenzia Forestas. Durante l’incontro con i rappresentanti sindacali il commissario Caria ha dato garanzie sulla stabilizzazione dei lavoratori entro il primo febbraio. "Ora devono essere deliberati il piano del fabbisogno e il bilancio preventivo”, ha spiegato Garau.









“Una volta firmati, questi atti, avranno bisogno di una rapida approvazione da parte degli assessorati competenti. Vigileremo – ha concluso - affinché la data del primo febbraio venga rispettata”. Nelle scorse settimane la Uila Uil aveva chiesto anche il miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti dell’agenzia attraverso uno stanziamento di risorse aggiuntive per l’applicazione delle Leggi Regionali n. 43/2018 e n. 6/2019. Se la priorità resta la stabilizzazione immediata degli operai a tempo determinato – evidenzia la Uila Uil - occorrono anche risorse aggiuntive per il passaggio al ruolo unico regionale di questi lavoratori, esclusi dalla L.R. 6/2019, che ha previsto il nuovo contratto e le relative risorse, solo per i lavoratori a tempo indeterminato.