Riordino e riqualificazione urbana: oltre 3 milioni di euro per Atzara e Belvì

Con Vita Activa, il Comune di Belvì intende attivare una serie di iniziative per il recupero dell'ambiente urbano e dei luoghi tradizionali della comunità, a partire dal recupero della vecchia Casa Parrocchiale, con un progetto ambizioso di turismo esperienziale. Il tutto coinvolgendo importanti Enti, come la Facoltà di Architettura dell'Università di Alghero. “Siamo soddisfatti e felici di questo risultato - dice il Sindaco di Belvì Sebastiano Casula - anche per il coraggio che ci infonde per i progetti futuri della nostra amministrazione.













“La Sardegna è bella dentro – sottolinea il Sindaco Alessandro Corona - non è solo uno slogan e nemmeno un auspicio ma una realtà di cui bisogna immediatamente prendere atto. Il nostro progetto nasce dalla necessità di riqualificare il centro storico ma non con un lavoro fine a se stesso, bensì con l’obiettivo di creare qualcosa di importante e innovativo per Atzara e per il territorio. È l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione che ci permette di festeggiare il nuovo anno con più di 2 milioni di euro. Siamo molto felici – conclude - di aver intercettato questo bando e di poter così, continuare con i nostri progetti di sviluppo” . “Con il progetto integrato “La Sardegna è bella dentro – evidenzia l’Assessore Alessandro Atzori - abbiamo puntato a un piano integrato che, partendo dalla riqualificazione di un’antica abitazione di grande pregio, sappia costruire un percorso territoriale di servizi e offerta turistica globale che attualmente non c’è. Metteremo quindi le basi per la creazione di un sistema del territorio aperto a tutte le esperienze produttive del Gennargentu-Mandrolisai”. Lo scopo del nostro piano integrato è quello di rivitalizzare il centro storico e la sua bellezza, per il tramite del coinvolgimento di tutti i cittadini, in particolare dei nostri giovani laureati, che con le loro competenze potranno farci fare il salto di qualità”. Atzara, con il suo progetto "La Sardegna è bella dentro, centro servizi territoriale per i turismo e l'ospitalità ricettiva", intende creare, attraverso la riqualificazione di una parte del centro storico, un sistema turistico territoriale, con il coinvolgimento delle aziende locali e del territorio, dei siti di maggiore interesse turistico, nell'ottica del turismo esperienziale di qualità.

Comincia bene il 2020 per i Comuni di Atzara e Belvì, facenti parte della Comunità Montana Gennargentu- Mandrolisai. L'Assessorato agli Enti locali della Regione Sardegna approva i progetti integrati e per le due comunità saranno disponibili oltre 3 milioni di euro. I due Comuni nelle scorse annualità avevano partecipato al Bando regionale dei programmi integrati di riordino urbano con il progetto "La Sardegna è bella dentro" del Comune di Atzara (finanziato con 2.110.000 euro) e con il progetto "Vita Activa" del Comune di Belvì(finanziato con 1.152.000 euro).