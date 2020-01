Selezioni per il concorso Rai per giornalisti: c'è un corso di preparazione





L'evento è in programma il 21 Gennaio 2020, dalle 9:30 alle 18:00, presso l'Hotel Lombardia - Viale Lombardia, 74 - Milano Il Corso è incentrato su gran parte degli argomenti della prima prova preselettiva del Concorso per giornalisti indetto dalla Rai. Saranno affrontati, da uno dei maggiori esperti in materia, i temi dell’Ordinamento dello Stato, le norme sulla stampa e sul sistema radiotelevisivo, quelle che regolano la tutela della privacy, le carte deontologiche, il contratto nazionale di lavoro giornalistico e nozioni di giornalismo radiotelevisivo, etc.





Programma :dalle 9,00 alle 13,00 . La Costituzione Italiana e l'articolo 21.Il Diritto dell'informazione e della comunicazione, le norme sulla stampa, sul sistema radiotelevisivo e sull'editoria online.Rai e servizio radiotelevisivo pubblico e privato. Normative e giurisprudenza.La par condicio.La legge professionale dei giornalisti e la nascita della deontologia giornalistica. Esame analitico del Testo unico dei doveri del giornalista





Privacy e giornalismo.Il contratto di lavoro giornalistico.











La quota di partecipazione è di 202,00 euro Dalle 14.00 alle 18.00 : Diffamazione: diritto di cronaca, di critica e di satira ,Diffamazione on line ,Diritto all'oblio ,La legislazione sul diritto d'autore, Deontologia e autotutela sui social network Relatore :Ruben Razzante: professore di Diritto dell’informazione, di Diritto della comunicazione per le imprese e i media e di Diritto europeo dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, e di Diritto dell’informazione e deontologia giornalistica alla Lumsa di Roma. E’ giornalista professionista e docente ai corsi promossi dall’Ordine dei giornalisti. Collabora come editorialista con quotidiani (QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nuova Bussola Quotidiana-www.lanuovabq.it) e periodici (il settimanale Oggi) e cura un blog sull’Huffington Post. Ha dato alle stampe, oltre alle otto edizioni del presente Manuale, Giornalismo e comunicazione pubblica(Milano, 2000), Informazione: istruzioni per l’uso (Padova, 2014) e L’informazione che vorrei(Milano, 2018). Svolge un’intensa attività consulenziale per importanti studi legali, aziende e associazioni di categoria negli ambiti della gestione dei media, delle strategie di comunicazione e lobbying e della tutela dei diritti in Rete. Ha di recente fondato il portale www.dirittodell'informazione.it..

Il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione, scuola del Centro di Documentazione Giornalistica, organizza il "Corso di preparazione al Concorso Rai".