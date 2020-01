Cagliari: open lesson a Villa Satta con Gianluca Vassallo

Dialoga con l’artista l’architetto nuorese Maurizio Bosa, coautore insieme a Gianluca Vassallo dell’installazione migrante “Nido”. Un incontro che si articolerà nell’Aula Francesco Morelli tra video e immagini di campagne pubblicitarie, performance, installazioni, interventi pubblici e azioni partecipative che l’artista napoletano ha realizzato fra la Sardegna e il mondo. Attraverso un doppio registro narrativo (immagini - dialogo), Vassallo esprimerà la sua sensibilità contemporanea e ci guiderà, in un racconto sul crinale tra arte e comunicazione, tra i suoi processi creativi e le sue visioni sovversive.





L'open lesson è gratuita e aperta al pubblico.









I prossimi appuntamenti saranno: il 14 gennaio 2020, Isabella Trombetta, communication officer a bordo delle navi di SOS Mediterranee; Ugo Bressanello, presidente della Fondazione Domus de Luna (2020, data da definire).

Luce, architettura, design e guerrilla art nel secondo talk allo IED Cagliari per il ciclo di open lesson partito a dicembre “Respect! Persone. Futuri. Luoghi”. Il 7 gennaio 2020 sarà ospite alle 18.00 a Villa Satta l’artista di origini napoletane Gianluca Vassallo, che vive e lavora in Sardegna quando non è in giro per il mondo. Gianluca ama scrivere le sue opere con la luce, con l’arte fotografica, intesa in generale come mezzo profondamente umano di partecipazione sociale, e il momento stesso dello scatto come atto sociale. “L’uomo dietro la camera determina la dimensione di quello che la camera stessa restituisce. Così come l’uomo che anima l’impresa determina il significato della ricchezza che questa sa produrre”, spiega Vassallo. Arte, radicalismo sociale, tensione futura, determinazione economica, si muovono allo stesso modo nel lavoro e nella vita del fotografo, così come in quella di fondatore di senso e anima economica del suo White Box Studio.