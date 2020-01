Alghero: il sindaco ringrazia i protagonisti del Cap d'Any - Quelli che hanno operato dietro le quinte

Se ne fa interprete il sindaco Mario Conoci con una dichiarazione per niente formale e di ruotine, ma piuttosto sentita: "Il bilancio nettamente positivo dei festeggiamenti del Cap d'Any di Alghero è merito di un grande lavoro di squadra che ha viste coinvolte tante componenti impegnate sia nella fase di preparazione che nella fase organizzativa. È stato un grande successo che conferma Alghero protagonista del Capodanno di Sardegna” - dice Conoci - “Tre serate di grande musica, un successo che ieri ha raccolto in piazza il clou con migliaia e migliaia di persone per i festeggiamenti che si sono svolti nel migliore dei modi – aggiunge - merito delle misure adottate per quanto riguarda l’ordine pubblico, del lavoro dei nostri Vigili Urbani, di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, volontari del 118, che hanno contribuito in maniera determinante alla totale assenza di tutti quegli episodi che rappresentano l’aspetto negativo delle manifestazioni con grande richiamo di folla. Senza di loro questi straordinari eventi non potrebbero svolgersi".









Conoci non manca, a suo nome, dell'Amministrazione che guida ma anche dell'intera città, di segnalare l'impegno immediato, subito dopo l'alba, dei lavoratori della società che gestisce il servizio di igiene urbana. "Li ringrazio per la puntualità e per la precisione del servizio, Già dalle prime ore del mattino le operazioni di pulizia si sono concentrate nei siti del porto, del Centro Storico e del Lungomare, luoghi in cui si sono radunate la gran parte delle presenze, restituendo pulizia e normalità. Grazie per aver restituito alla città il decoro che indubbiamente merita".

Dietro le quinte del Cap d'Any non c'è quel clima festaiolo del popolo della notte di San Silvestro. Ci sono tensioni, preoccupazioni, responsabilità dirette. La presenza di decine e decine di migliaia di persone presenti tutte insieme in città e tutte radunate in luoghi specifici, dove si tenevano gli eventi, nell'area portuale, è motivo di apprensione per chi è chi è chiamato a rispondere della sicurezza dei cittadini. Ma tutto è andato bene e al respiro di sollievo e al commento "anche questa è fatta", si aggiungono sentimenti sinceri di gratitudine per chi ha consentito che tutto ciò si svolgesse nella tranquillità di tutti.