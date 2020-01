Sorso: si masturbava davanti ai passanti - Arrestato un 50enne

Protagonista un 50enne sorsese che precedenti specifici proprio per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Quando è arrivata la prima segnalazione ai carabinieri di Sorso i militari hanno subito capito di chi poteva trattarsi e sono quindi andati a colpo sicuro sorprendendolo mentre cercava di allontanarsi dal luogo dove si era appena esibito.









Lo hanno naturalmente arrestato per violenza sessuale con l'aggravante della presenza di minori e ora si trova nel carcere di Bancali in attesa del processo.

Se passavano donne , soprattutto se giovani, si scendeva i pantaloni azzardando battute e frasi oscene. Il tutto nel pieno centro di Sorso e in occasione di un evento musicale che aveva richiamato tanta gente. Non si fermava in questa folle esibizione neanche se c'erano bambini.