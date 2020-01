Sempre vincente il Cap d'Any di Alghero - L'area portuale invasa da migliaia di persone

Festa doveva essere e festa è stata. Il Cap d'Any non tradisce. Dice bene il presidente della Fondazione Andrea Delogu: "Alghero attrae indipendentemente dagli spettacoli che offre e se poi il "menù" della notte di San Silvestro è interessante e di grande richiamo, il successo è assicurato". L'ultima notte dell'anno è stata vissuta in città secondo l'ormai abituale clichè delle feste natalizie in piazza: tanta gente, decine e decine di migliaia di persone, tantissimi i giovani, hanno affolato l'area portuale per assistere agli spettacoli, ai fuochi d'artificio e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Uno degli aspetti più significativi, e importanti, è quello che nonostante la presenza di una folla enorme non si è verificato alcun incidente. La sicurezza di chi festeggiava è stata garantita da uno spiegamento di forze dell'ordine che è stato all'altezza del grande impegno cui era chiamato.





Al mattino di oggi, con la città ormai deserta dopo la kermesse, gli unici movimenti che si notavano erano quelli di gruppetti di giovani che ancora non volevano saperne di andare a nanna e soprattutto degli uomini e donne del servizio di igiene urbana che hanno dovuto affrontare una giornata decisamente impegnativa. E' vero che non c'è stato nessun incidente che ha messo in pericolo l'incolumità pubblica, ma è altrettanto vero che le strade dell'area portuale, piazza Sulis, XX Settembre, Cagliari, Mazzini, Brigata Sassari, Poirta Terra, per citare le più coinvolte, erano interessate dalla presenza di un vero e proprio "tappetto" di bicchieri di plastica, bottiglie, lattine e tanto altro che ha messo a dura prova gli operatori dell'igiene urbana. Intorno alle 10 gran parte del lavoro di pulizia era stato già svolto, sono rimasti dettagli ma l'immagine è tornata quella solita.





Il 1° dell'anno è, tra l'altro, cominciato con una splendida giornata di sole che attenua in qualche modo la temperatura piuttosto rigida. Ma siamo a gennaio. E a conferma del gradimento del Cap d'Any da segnalare la presenza di centinaia di ruolottes, molte provenienti dalla Penisola e dall'Estero, che hanno letteralmente invaso il piazzale della Pace e l'area portuale. Anche questo è turismo. Dopo la baraonda notturna di San Silvestro, il programma degli eventi organizzati da Comune e Fondazione prevede per oggi un appuntamento decisamente più rilassante e meno movimentato: nel teatro Civico si terrà stamane il Concerto di Capodanno Riviera del Corallo, evento musicale in stile viennese curato dalla Associazione Arte in Musica e che vede la partecipazione del Coro Polifonico Algherese.