Arzachena vola con il nuovo alberghiero: per quello di Alghero nessuna richiesta

L'Istituto alberghiero di Arzachena ha goduto di un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per realizzare una nuova e moderna scuola destinata alla preparazione professionale degli operatori del turismo, nella ristorazione e nella accoglienza. Lo si è appreso nella sala del sindaco a Porta Terra ad Alghero in occasione di un incontro con il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Una informativa riferita durante il colloquio con i rappresentanti istituzionali presenti, accompagnata anche da una ammissione: "Nessuna richiesta è arrivata negli ultimi anni per l'alberghiero di Alghero".





Una ammissione che nascondeva amarezza visto che la scuola di piazza Sulis, una delle più prestigiose della Sardegna, si trova in una condizione strutturale e logistica al limite della stessa funzionalità. L'informativa di Pietrino Fois è indubbiamente autorevole visto che è proprio la Provincia ad avere le dirette competenze per l'edilizia scolastica degli istituti superiori, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche per interventi più radicali, come un nuovo istituto, in presenza di situazioni strutturali chre sfiorano l'emergenza. Progettualità che passano attraverso i fondi regionali ma vengono gestite dall'ente intermedio.





Durante l'incontro di Porta Terra, al quale hanno partecipato oltre al sindaco Mario Conoci gli Assessori Emiliano Piras, Andrea Montis, Giovanna Caria, il Presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, i consiglieri Christian Mulas, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti, Maurizio Pirisi, il membro del Cda della partecipata ASA del Consorzio Industriale Provinciale Vittorio Cadau, alla conferma che nessuna richiesta progettuale era stata fatta per l'alberghiero di Alghero, ci sono stati momenti di silenzio e qualcuno, forse, ha cominciato a porsi domande. Intanto chi deve fare la richiesta per una nuova scuola: il Comune? l'istituto scolastico interessato? O la stessa Provincia che avendone la competenza è a conoscenza della precarietà strutturali?