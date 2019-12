Alghero: il consiglio comunale approva la proroga del suolo pubblico

“Nelle more della definizione del nuovo regolamento che dovrà individuare le aree concedibili, avendo cura che venga salvaguardata l’armonia nel contesto di inserimento – spiega l’Assessore al Demanio Giovanna Caria - la proroga consente un necessario lasso di tempo entro il quale perfezionare tutti gli adempimenti amministrativi e la pubblicazione degli avvisi per i rinnovi”. Inizia ora la fase in cui l'Amministrazione incontrerà le associazioni di categoria per lavorare insieme alla realizzazione di un nuovo regolamento in grado di contenere più criteri di trasparenza, sostenibilità e rispetto delle aspettative di cittadini e imprese. La delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli della maggioranza e tre voti contrari (Bruno, Porcu, Ferrara).