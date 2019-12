Cap d'Any a l'Alguer: tutto in una sera - Attese decine di migliaia di visitatori

L'attesa è finita: stasera sulla banchina Dogana Emis Killa, un idolo tra i più giovani, e il cantante e trombettista Roy Paci, apprezzato tra i più grandi, daranno vita a una fantastica serata rap, ska, reaggae e rock steady. La notte di San Silvestroi sarà accompagnata come sempre dallo spettacolo pirotecnico.





Di seguito il programma della kermesse di fine anno: ore 22.30 - Emis Killa in concerto, ore 00.00 - Spettacolo pirotecnico e brindisi di saluto al 2020, dalle ore 00.20 alle 2 - Roy Paci in concerto. dalle ore 2 - Dj set con DJ M20.





A dare una mano a Comune e Fondazione, gli organizzatori, anche le condizioni meteo: ci sarà freddo ma nessuna perturbazione. Un anticipo di famosissime "secche di gennaio" quando la temperatura rigida era accompagnata dal sole per il tradizionale appuntamento con il "bogamarì", il riccio di mare del golfo di Alghero saccheggiato dalla azione criminale dei bracconieri che ne ha ridotto vistosamente la specie.





La notte del 31 di dicembre sarà festa per tanti ma non per le forze dell'ordine, al lavoro per garantire la sicurezza proprio a quei "tanti". Dal comando della Polizia Muncipale raccomandano ai visitatori di non raggiungere il centro della città con l'auto per evitare i prevedibili intasamenti del traffico peraltro oggetto di una nuova viabilità di accesso proprio verso il centro.







Non c'è più niente da contare, i foglietti del calendario di questo tormentato 2019 sono arrivati all'ultimo strappo. La grande tradizione del Capodanno in piazza che Alghero propone dal 1995 è arrivata.