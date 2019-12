Alghero: Sport di Tutti è una realtà - Le iscrizioni entro il 15 gennaio

L'individuazione delle Associazioni e Società Sportive da coinvolgere nel progetto è avvenuta mediante un Avviso Pubblico in cui sono statiindicati i requisiti necessari per la candidatura delle stesse società.





Scadenza iscrizioni entro il 15 gennaio





Sport di tutti: modalità di accesso





È un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana gratuita offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni attraverso anche la nostra Associazione Sportiva Ha l'obiettivo di: • garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico; incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche; offrire servizi alla comunità di riferimento. Un modello di intervento che intende supportare l'associazionismo sportivo di base, con attenzione alle ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.





Il progetto in sintesi : 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane presso la Palestra Palamanchia; programma di attività diversificato per fasce d’età; dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base; dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva; dai 15 ai 18 anni: attività sportiva; copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti; presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità; servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali; fornitura di attrezzature sportive per le ASD/SSD partecipanti (con un minimo di 10 ragazzi).