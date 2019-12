La Carovana del Sorriso non si ferma: crescono i volontari

Per quanto attiene l'organizzazione della Caravona in Sardegna , Mambretti ha sottolineato con soddisfazione la consistente crescita del gruppo che in pochi mesi ha saputo riunire tanti volontari che si sono messi subito all'opera nella riuscitissima organizzazione dei banchetti di promozione e raccolta fondi e che hanno saputo interagire e raccogliere preziosi contributi sul progetto pre scuola Masai come quelli dei dirigenti, insegnanti e alunni dell'istituto comprensivo di Perfugas, Ploaghe, Chiaramonti.









Una grande catena di solidarietà che responsabile regionale Monica Pulina è riuscita a rendere partecipe di un grande progetto di solidarietà umana e cristiana. Alla serata solidale ha partecipato anche il sindaco di Alghero ;Mario Conoci.

Ha riscosso un largo consenso il primo incontro conviviale della carovana del sorriso Sardegna tenutosi recentemente per fare il punto siulle diverse iniziative in corso, alcune delle quali in fase di definitiva conclusione. Tanto entusiasmo quindi al GiroPizza Solidale al quale hanno partecipato una sessantina di persone presenti Piera Monica Pulina e il fondatore de la Carovana del Sorriso Beppe Mambretti. Intanto un primo risultato : il percorso di scolarizzazione di 80 bambini Masai che a breve cominceranno le lezioni.