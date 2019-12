Cap d'Any de l'Alguer fa esplodere di musica la banchina del porto: Chichimeca, Sikii e Tazenda

Un'offerta di musica che costituisce un motivo di grande richiamo per quanti amano questi artisti e desiderano trascorrere in piazza queste ultime ore che precedono l'uscita di scena del 2019. La rassegna di band odierna fa parte del cartellone del Cap d'Any di Comune e Fondazione Alghero che proseguirà anche domani lunedì 30 dicembre con Beppe Dettori Band cantante e chitarrista, che alle 19 darà corso alla sua esibizione. Alle 19.30 gli Apollo Beat , altra band sassarese nata nel 2012 , e alle 21,30 gli Istentales il gruppo etno pop che più sardo di così non si può. Il conto alla rovescia per salutare San Silvestro è davvero cominciato.