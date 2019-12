Sardegna Ricerche: opportunità di finanziamenti per le amministrazioni pubbliche









Il laboratorio è rivolto alle pubbliche amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale. Il laboratorio si svolgerà alla Biblioteca regionale, in viale Trieste 137, dalle ore 9:00 alle 14:30. L’incontro sarà replicato a Nuoro il 21 gennaio prossimo.

Il laboratorio organizzato dallo Sportello Pubblica Amministrazione di Sardegna Ricerche, ha in programma a Cagliari, martedì 14 gennaio, il tema delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee, e in particolare: i sistemi di monitoraggio delle opportunità, l’ideazione del progetto ( Project Cycle Management e Logical Framework Approach), la strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro e indicatori, e infine l’impostazione del budget.