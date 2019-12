Castelsardo: un bus per le "Cantine Aperte" di Sedini - Domenica Gospel a Lu Bagnu

La partenza è prevista alle 19.30, dal campo sportivo, mentre il ritorno è fissato per l'una. Domenica 29 invece nella Chiesa Parrocchiale di Santa Teresina, a Lu Bagnu, si rinnoverà l'ormai tradizionale e suggestivo appuntamento con i canti Gospel. Protagonisti della serata, prevista per le ore 19:00, saranno quest'anno “Movin On Up Gospel Choir”. Il gruppo olbiese, diretto dalla maestra Pina Muroni, insegnate di musica e canto presso la locale Scuola Civica di Musica Doria, ha all'attivo numerose esibizioni, effettuate dal 2016, anno della sua fondazione, sino ad oggi.









Hanno dato spettacolo, sia in concerti completi che con partecipazioni a rassegne corali e musicali. Il gruppo è composto, attualmente, da 40 cantori e 5 musicisti della band e proporrà il suo ampio repertorio, che spazia dallo spiritual tradizionale al gospel contemporaneo, sempre in continua espansione. L'intento del coro è condividere, attraverso il genere gospel, sacro e intriso di forte spiritualità, la gioia dello stare insieme e del creare.

All'interno delle manifestazioni natalizie, proposte dall' amministrazione comunale e dalla Proloco, il programma dei prossimi giorni prevede, per domani, Sabato 28 Dicembre un servizio di navetta, andata e ritorno, per la rassegna enogastronomica "Cantine aperte" prevista nel vicino comune di Sedini. In un ambito di collaborazione e amicizia con l'amministrazione comunale del centro anglonese, è stato infatti istituito un bus che porterà, al prezzo di 5 euro, da Castelsardo a Sedini, tutti coloro che vorranno partecipare alla manifestazione enologica e divertirsi senza doversi mettere alla guida per il ritorno.