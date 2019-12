Grave lutto ad Alghero: è morto l'ingegner Antonio Frulio

I funerali si svolgeranno quest'oggi, venerdì i 27 dicembre, alle ore 15:15 nella Cattedrale di Santa Maria. La scomparsa dell'ingegner Frulio priva la città di un importante riferimento sul piano tecnico e culturale, ma anche di un uomo stimato in possesso tra l'altro della memoria storica dell'urbanistica degli ultimi 50 anni di vita algherese.

L'ingegnere era anche un uomo di cultura, grande appassionato di musica, e da anni ricopriva l'incarico di presidente della Ateneu Algueres, una associazione culturale molto attiva anche sul fronte della specificità linguista della lingua algherese. In seguito alla sua improvvisa scomparsa un evento voluto da Antonio Frulio, il Concerto di Natale che si doveva tenere venerdì sera nella chiesa di San Francesco in collaborazione con la sede di rappresentanza locale della Generalità di Catalogna, non si terrà in segno di lutto.