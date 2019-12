Accoltellamento di Ossi: l'omicida è un giovane di Ittiri

Giuseppe Dibo Elias è stato rintracciato dai Carabinieri a Villanova Monteleone dove aveva cercato rifugio nella sua fuga dopo aver accoltellato Giovanni Fresi. I militari arabinieri stanno approfondendo la dinamica del tragico episodio e in particolare cercando di individuare le cause di una reazione così violenta e brutale che ha portato alla morte un giovane di soli 26 anni e in carcere un'altro giovane della stessa età con la pesantissima accusa di omicidio volontario.

Giuseppe Dibo Elias, 26 anni, di Ittiri, arrestato dai Carabinieri per l'aggressione ai danni di Giovanni Fresi, anch'egli 26enne, avvenuta nel piazzale antistante la discoteca Blu Star di Ossi, è ora rinchiuso nel carcere di Bancali. Per lui l'accusa è di omicidio. Fresi è infatti deceduto nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Una coltellata ricevuta all'addome gli ha provocato una emorragia che gli è stata fatale. Inutile il tentativo dei medici del nosocomio sassarese che hanno sottoposto il giovane sassarese a un intervento chirurgico risultato vano.