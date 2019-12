Assalto notturno alla sede del Banco di Sardegna di Santa Maria La Palma

E' andata male alla banda di malviventi che ha tentato di farsi un regalino di Natale cercando di forzare l'ingresso dello sportello del Banco di Sardegna a Santa Maria La Palma. Il tentativo è stato effettuato proprio la notte di Natale cercando di sfruttare il momento tradizionalmente riservato alle cene in famiglia, tradizione in borgata molto sentita, e quindi una sorta di distrazione collettiva che in qualche modo poteva favorire il colpo. Colpo che invece è andato a vuoto e l'unico risultato ottenuto è stato quello di aver creato danni piuttosto consistenti agli infissi e all'ingresso dell'istituto di credito della borgata.





L'obiettivo pare fosse il bancomat che, vale la pena ricordarlo, è dotato di un impianto che in caso di effrazione macchia tutte le banconote rendendole di fatto inutilizzabili. Ma per ragioni ancora da conoscere i ladruncoli hanno dovuto abbandonare improvvisamente lo sportello bancario, probabhilmente spaventati dai sistemi di allarme entrati in azione. Le indagini vengono svolte dai Carabinieri di Santa Maria La Palma e dai colleghi della Stazione e della Compagnia di Alghero. I militari starebbero utilizzando i filmati di alcune telecamere della zona nella speranza di individuare elementi in grado di risalire agli autori del tentativo di svaligiare la banca.