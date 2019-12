Alghero: Jingle Baseball in piazza Pino Piras

Il tunnel sarà allestito in piazza Pino Piras grazie alla disponibilità della Federazione Italiana Baseball e Softball, e permetterà di conoscere il mondo del baseball , capire quanto sia bello e divertente riuscire a colpire con forza una pallina lanciata a tutta velocità. Ad accogliere i visitatori ci saranno i tecnici della Tigri Baseball e della Catalana Baseball e Softball che saranno di aiuto per spiegare l'affascinante mondo del baseball. L'appuntamento è per sabato prossimo e la struttura manterrà il suo allestimento per tutta la domenica successiva.