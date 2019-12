Naufragio del cargo a Sant'Antioco: comincia il recupero

Con il miglioramento delle condizioni meteo marine e l'arrivo dei mezzi destinati al disincaglio del mercantile Cdry Blue naufragato sabato scorso in seguito a una violenta mareggiata rimasto sulla scogliera di Sant'Antioco, è ormai imminente il recupero del cargo e soprattutto la messa in sicurezza da eventuali sversamenti in mare del carburante. E' inoltre in arrivo l'unità antinquinamento partita da Taranto e inviata a Sant'Antioco dal Ministero dell'Ambiente. Fino a questo momento è scongiurata , tranne che per modeste situazioni a ridosso del cargo, la presenza in mare di carburante.