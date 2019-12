Alghero: aspettando San Silvestro

Spettacolo no stop dall’ora di pranzo fino alla notte, per arrivare al 31 Dicembre con il clou del Capodanno di Sardegna con Emiskilla e Roy Paci. Il primo è un idolo tra i più giovani ed ha scalato le classifiche con diversi singoli di successo, mentre il secondo è sicuramente apprezzato tra i più grandi vista la sua proposta che abbraccia generi come lo ska, reaggae e rock steady.

Il Cap d'Any festeggia in questi giorni il suo 24simo compleanno, primo in Sardegna ad adottare il format della fine dell'anno in piazza. L’area portuale già dal 29 dicembre sarà il set di un concerto permanente con artisti che vanno dai Tazenda agli Istentales, dai Sikitikis ai Dirotta su Cuba, ad Apollo Beat, solo per citarne alcuni, ai dj set.