Il Natale amaro dei lavoratori di Meridiana - Nota dell'USB

Il 2019 è l'anno del silenzio, di C.d.A. rimandati, di attività appaltata a compagnie straniere, revisione di piani, di 50 aerei che in realtà diventano 5. Il nostro compito - sostiene l'Unione Sindacale di Base - non è mai stato fare piani industriali né avere la presunzione di sostituirci a chi avrebbe il dovere di sviluppare questa azienda. Il nostro compito è sempre stato quello di vigilare e se necessario opporci ad accordi iniqui e ingiusti, alle chiacchiere sentite e risentite che non si traducono in fatti, difendere i lavoratori. Non sappiamo quali siano le reali intenzioni di chi oggi guida l'azienda ma, in ogni caso, il 2020 sarà un anno di sfide per tutti quanti. In primis per i lavoratori: per un contratto dignitoso, per un adeguato riconoscimento delle professionalità che ci lavorano, per lo sviluppo di questa azienda che ridotta ai minimi termini non può andare lontano.





Queste sfide vanno portate all'attenzione della politica che ha il dovere di guardare al sistema e ciò significa che i lavoratori dovranno riprendere un percorso di mobilitazione che vada oltre le singole giornate di sciopero. Per un contratto nazionale valido e applicabile a tutti, incluse le realtà pirata che operano stabilmente sul territorio nazionale e per una riforma di sistema che tuteli le realtà nazionali, Alitalia e Air Italy innanzitutto. In questa cornice si inserisce il tema della continuità territoriale sarda che offre l'opportunità di avere una presenza radicata sul territorio dove questa azienda nacque decine di anni fa e che oggi ha cambiato pelle, dopo due fusioni, ma che non può dimenticare la storia delle singole realtà che la compongono, oggi realtà unica.













La parola d'ordine è RISALIRE." Non si deve e non si può scendere più. I lavoratori quindi potranno essere protagonisti di questo 2020, se saranno capaci di far sentire la propria voce evitando di ascoltare quegli arruffa-popolo che tanti danni hanno fatto dal 2008 ad oggi, con promesse mirabolanti mai mantenute e sacrifici a danno esclusivo dei lavoratori di terra, volo e della manutenzione. Il trasporto aereo è un volano per qualsiasi economia evoluta e moderna - conclude Usb - e questo va ricordato a chi preconizza tagli o chissà quali altre ricette bocciate dagli eventi.

Nel saluto di fine anno al personale di Meridiana e Air Italy, l'Unione Sindacale di Base oltre a rivolgere il primo pensiero " a coloro chei sono ancora fuori dal perimetro aziendale, in attesa di giustizia. e a tutto il personale che ad oggi sta affrontando un periodo di incertezza, in assenza di risposte concrete da parte della proprietà " riassume lo stato della compagnia aerea. "Il 2016 è stato l'anno della vergogna. In nome di uno sviluppo mai arrivato, sono stati sacrificati centinaia di lavoratori e i salari.