Sanità sarda: "E' finito l'accorpamento selvaggio" - Ora 1° livello per Alghero-Ozieri

"Ma occorre anche dare attuazione agli impegni già assunti nella precedente e nella corrente legislatura in relazione alla sanità algherese, con l'attuazione del 1° livello per Alghero-Ozieri, previsto dalla riforma della rete ospedaliera dell’ottobre del 2017, ma che non ha visto la luce entro il 31 dicembre 2018 per negligenze della precedente Giunta e per la distrazione di qualche amministratore locale -sottolinea Tedde-. Riforma che impegnava l'Amministrazione regionale al mantenimento delle discipline e servizi già esistenti, con l'impegno ad avviare dal 2018 un programma di potenziamento dei servizi di pronto soccorso-osservazione breve intensiva, l'attivazione della funzione di semintensiva generale, delle discipline di oncologia e lungodegenza, della radiologia interventistica extravascolare e l'istituzione della rianimazione.









E sempre in attuazione degli impegni assunti nella precedente e nell’attuale legislatura, ma anche dalla Giunta Soru, attendiamo la realizzazione del nuovo ospedale di Alghero per il quale all’epoca della Giunta Tedde era stata fatta d’accordo con l’assessore della sanità della Giunta Soru Nerina Dirindin la necessaria variante urbanistica ed erano state stanziate le risorse per il piano di fattibilità. Siamo certi che il Presidente Solinas si farà garante della attuazione degli impegni assunti per la sanità algherese e per potenziare e migliorare l'offerta di servizi sanitari per il territorio che oggi soffrono per un complessivo depotenziamento -chiude Tedde-."

“Bene l'approvazione del disegno di legge di riforma ospedaliera che avvicinerà la sanità ai cittadini e ai territori, ma occorre però accompagnarla con la istituzione del 1 livello per Alghero-Ozieri previsto dalla riforma della rete ospedaliera del 25 ottobre 2017 e dall'attuazione dell'impegno oggi assunto dal Presidente Solinas per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Alghero." Così l'ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta l'approvazione del disegno di legge della Giunta Regionale che sostituisce il vecchio sistema sanitario basato su un accorpamento selvaggio delle aziende che ha allontanato i cittadini dalla sanità pubblica. La riforma prevede un nuovo modello di sanità più vicina ai territori, con la previsione di otto aziende sanitarie, basato su qualità ed innovazione tecnologica.