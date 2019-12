Michele Pais: il rilancio del Policlinico sassarese primo segno per la sanità sarda

Il Presidente si è soffermato anche sulla riforma della sanità approvata ieri dalla giunta regionale: “Ringrazio il Presidente della Regione e l’assessore Nieddu. La riforma che ripristina le otto Asl garantirà una assistenza più capillare in tutte le zone dell’isola compresi il Sulcis Iglesiente, l’Ogliastra e il Medio Campidano. Un provvedimento che risponde perfettamente alle richieste dei territori. Auspico – ha concluso il Presidente – che Il provvedimento sia approvato dalla Sesta Commissione e poi dal Consiglio regionale nel più breve tempo possibile con la più ampia condivisione. Il diritto dei sardi alla salute deve essere una delle priorità dei prossimi mesi”

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais a Sassari a margine di un incontro sul Policlinico della città che dovrebbe essere nuovamente operativo a metà gennaio. “La ripartenza della struttura – ha affermato il Presidente – è un passo importante. L’accreditamento della Regione garantisce nuovamente posti letti e sicurezza per i 110 dipendenti che verranno riassunti dal prossimo mese. La riapertura del Policlinico è la dimostrazione che sui grandi problemi, come quello sanitario, è necessaria l’unità tra Giunta, Consiglio, sindacati e operatori del settore. Il mio apprezzamento va anche a tutti i consiglieri regionali del territorio che da mesi lavorano per scongiurare la chiusura definitiva di questo ospedale”.