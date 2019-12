Cagliari: l'Aics presenta "L'anno che verrà"

Parteciperanno il Presidente Provinciale AICS Andrea Lobina che farà gli onori di casa, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, e gli altri rappresentanti delle istituzioni che hanno patrocinato l’evento: l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport della Regione Sardegna e l’Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato della Regione Sardegna. La serata si concluderà con una esibizione del percussionista cubano Ernesto Lopez – musicista di fama internazionale – noto per le collaborazioni con Laura Pausini e Biagio Antonacci e per l’occasione suonerà con l’artista cagliaritana Manul.

L’Associazione Italiana Cultura e Sport ha in programma a partire dal nuovo anno, con rinnovata intensità, la realizzazione di nuovi progetti ed eventi per la valorizzazione dell’associazionismo nell’area metropolitana di Cagliari; in particolare, durante la serata, saranno presentati i progetti: Costruendo Futuro - coesione sociale + emarginalità giovanili SpreK.O. – una rete nazionale per la lotta allo spreco Lo Sport è per Tutti – promozione integrazione nelle scuole attraverso lo Sport Libro Aperto – apertura spazio culturale presso la sede AICS di Via Oristano Cagliari Sardinia Beach Contest – evento sportivo integrativo sulla spiaggia Oltre ai numerosi tesserati AICS, rappresentanti di oltre 150 associazioni, interverranno rappresentanti del “terzo settore”. Durante la serata sarà presentato un premio alla memoria dello storico Presidente Nazionale AICS Antonio Lobina recentemente scomparso.