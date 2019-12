Sciopero dei lavoratori Auchan: nel passaggio alla Conad tagli del 50% del personale

In Sardegna sono a rischio 369 posti di lavoro che sarebbero falciati nel cambio di gestione. Gli impianti interessari sono 2 a Cagliari, Olbia e Predda Niedda a Sassari.









Nella vertenza si registra anche una iniziativa della Regione che attraverso l'assessorato al lavoro ha convocato un incontro per il prossimo 9 di gennaio con le forze sindacali.

Giornata di lotta quella odierna gli gli oltre 700 lavoratori dei 4 centri di grande distribuzione di Auchan in Sardegna. Oggi infatti si asterranno dal lavoro per uno sciopero nazionale indetto dalle organzzazioni sindacali in relazione al passaggio dei lavoratori dell'azienda alla catena Conad.