Rafforzata la collaborazione con il segretariato delle Nazioni Unite

“La Difesa intende approfondire tutte le iniziative che le Nazioni Unite desiderano sviluppare in Italia” – ha concluso il Sottosegretario Calvisi, che prossimamente sarà a Brindisi per visitare il Centro. Il Global Service Center, attivo a Brindisi da 25 anni all’interno del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare, ha recentemente ricevuto l’incarico dall’ONU di sviluppare attività a più alto valore aggiunto (ingegneria, logistica, telecomunicazioni, riduzione dell’impatto ambientale), al fine di valorizzarne ancora di più il profilo di polo tecnologico delle Nazioni Unite “Desidero ringraziare il Ministero della Difesa e il Sottosegretario Calvisi per il supporto e la collaborazione al Global Service Center delle Nazioni Unite. Siamo altresì molto soddisfatti della ormai consolidata sinergia tra il nostro Centro e i Paesi partecipanti alla missione UNIFIL a guida italiana. La nostra mission è quella di fornire il supporto centralizzato a tutte le attività in zona di operazioni nel campo della logistica e della Information and Communication Technology, garantendone l’efficienza e l’efficacia” – ha evidenziato l’Under Secretary General delle Nazioni Unite.

“Siamo particolarmente orgogliosi di rafforzare la sinergia con il Global Service Center delle Nazioni Unite dislocato a Brindisi, perché rappresenta un’organizzazione importante e strategica per la preparazione e la condotta delle missioni ONU. Per questo siamo aperti alla continua collaborazione con il Centro, anche nell’ottica di ulteriori sviluppi capacitivi del Centro stesso.” Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi oggi, durante l’incontro formale con l’Under Secretary General delle Nazioni Unite per il sostegno operativo, Mr. Atul Khare.