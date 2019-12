I Progressisti sulle Bonifiche a La Maddalena: l'unità di progetto in conflitto con la house della Regione

"Abbiamo appreso con stupore che il 10 dicembre la giunta regionale ha istituito una Unità di Progetto a cui affidare il medesimo compito. Considerato che l'avvio degli interventi sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2019 chiediamo di sapere il perché di questa duplicazione di incarichi e di spese, perché si sia deciso di istituire l’unità di Progetto "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana de La Maddalena" e come le sue attività si concilino con quelle della società Opere e infrastrutture della Sardegna Srl, per cui l'8 agosto di quest'anno sono state avviate le procedure di selezione del personale. Perché impegnare personale degli uffici regionali per un lavoro già assegnato al nuovo ente, su cui sono state investite ingenti risorse?"