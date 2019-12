Orari invernali per Italo: una stagione ricca di novità

I nuovi servizi introdotti riguardano tutto l’arco della giornata, partendo da Roma infatti fra le novità spiccano i treni delle 6:30, 14:05 e 20:05 mentre per chi parte da Milano fra le news le partenze alle 6:45, 14:15 e 18:45. Inclusi questi No Stop, Roma e Milano da oggi sono servite fra loro da 64 collegamenti al giorno.









Fra le altre novità c’è la grande crescita del Veneto con 4 nuovi collegamenti Milano-Venezia, 2 nuovi servizi Roma-Venezia e 2 nuovi Roma-Verona; l’importanza strategica di Bologna che arriva a 49 servizi al giorno con Milano e 81 con Roma; e lo sviluppo dei collegamenti per il Meridione con 6 nuovi No Stop Milano – Napoli (per un totale di 44 viaggi quotidiani fra le due città), 10 nuovi viaggi Torino – Napoli (per un totale di 23 servizi giornalieri) e raddoppio della Torino – Salerno (da 4 a 8 al giorno).