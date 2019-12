Nuovi fondi per gli impianti sportivi di Tempio e Calangianus

Con il milione aggiuntivo da risorse regionali è stato possibile aggiungere altri progetti per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva, finanziati ciascuno con 200 mila euro, risultati idonei ed ammissibili ma non beneficiari per mancanza di fondi. In particolare ’intervento finanziato ha riguardato il Comune di Tempio Pausania, che, grazie ai nuovi fondi, potrà installare quattro nuove torri faro, a luci led, nel campo sportivo “Manconi”. Inoltre, nel campo “Demuro” saranno avviati i lavori per la trasformazione del campo con la posa in opera del manto erboso in sintetico. Verrà completa e messa a norma anche il Palazzetto dello Sport “Covre”. Tutti i campi saranno coì omologati per grandi manifestazioni sportive.









L’intervento dell’Assessore Biancareddu ha favorito anche l’intervento finanziato per il Comune di Calangianus, dove si prevede di riportare l’impianto sportivo situato in loc. “Mangoni”, alla completa funzionalità, al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza per gli sportivi e gli utenti, attraverso interventi mirati quali, per esempio, il rifacimento del manto di gioco, la realizzazione di una nuova recinzione, servizi per i diversamente abili, nuovi sistemi di illuminazione.

Grazie all’intervento dell’Assessore regionale dello Sport, Andrea Biancareddu, la Giunta Regionale ha provveduto a stanziare un ulteriore milione di euro per scorrere la graduatoria dell’impiantistica sportiva dei soggetti attuatori-Enti Locali, individuati con l'avviso pubblico.