Dinamo e Sant'Orsola in visita ai pccoli pazienti di Pediatria

La delegazione si è dunque spostata nella Stecca Bianca per fare visita ai pazienti del reparto di Neuropsichiatria Infantile: anche qui accolti con grande gioia dal Direttore Prof. Stefano Soggiu, insieme al coordinatore Dott. Marco Merlin e tutto il personale del reparto insieme ai giovani pazienti. I giganti hanno incontrato i pazienti nella sala centrale, in un clima di elettrico buonumore: selfie, autografi, chiacchiere non solo con i bambini e ragazzi ricoverati ma anche con le famiglie, con il tradizionale scambio di auguri per le imminenti festività. La visita del Banco e delle ragazze del Sant’Orsola ai degenti dell’ospedale rappresenta l’emblema della filosofia biancoblu con una Dinamo viva e attiva a 360° sul proprio territorio, unita in tutte le sue anime in un unico intento, con particolare attenzione ai più piccoli e chi attraversa momenti difficili. Perché un piccolo gesto può regalare qualcosa di importante a chi vive un momento di difficoltà ed è destinato a rimanere nella memoria.













Accolti con grande entusiasmo dal Direttore della struttura complessa di Pediatria Prof. Roberto Antonucci, dalla coordinatrice Dott.ssa Anna Maria Zara, dal cappellano del presidio ospedaliero di viale San Pietro don Paolo Mulas e tutto lo staff medico, infermieristico e oss del reparto i giganti biancoblu e le ragazze del Sant'Orsola, accompagnate da coach Andrea Vasconi e dal presidente Nereo Vasconi, hanno fatto visita ai piccoli pazienti. I giocatori Curtis Jerrells, Daniele Magro, Miro Bilan, Stefano Gentile, Dyshawn Pierre e Jamel McLean insieme a coach Gianmarco Pozzecco e al preparatore fisico Matteo Boccolini, accompagnati dalla responsabile della Fondazione Dinamo Viola Frongia e dal team manager Emanuele Fara, hanno vestito gli inediti panni di Babbo Natale facendo visita ai bimbi e consegnando un piccolo dono a ognuno. Per la delegazione biancoblu un piccolo tour stanza per stanza, partendo dal reparto di Pediatria e day hospital del secondo piano, e al Reparto Pediatrico Infettivi del primo piano della struttura di viale San Pietro. CJ, Jamel, Daniele, Dyshawn, Miro e Stefano hanno fatto visita a ogni bimbo ricoverato, portando un po’ di allegria e consegnando un regalo con un sorriso, un abbraccio e l’augurio di pronta guarigione. Un momento di spensieratezza non solo per i bambini ma anche per le famiglie che hanno approfittato della consegna dei doni per conoscere i giocatori, scattare qualche foto e scambiarsi gli auguri di buone feste.