Il Cargo in balia delle onde è ora nel porto di Olbia

La notte scorsa, tra il 19 ed il 20 dicembre, la Sala Operativa del 16° Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima del Nord Sardegna ha rilevato, attraverso i suoi sistemi di controllo, che il cargo, abbandonato alla deriva dal suo equipaggio tra il 15 ed il 16 u.s., e` entrato nelle acque territoriali nazionali, a nord-est della Sardegna. La nave di circa 90 metri, denominata LIRA, battente bandiera panamense, gia` nei giorni precedenti era monitorata costantemente dal personale della Sala Operativa di Olbia, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo, C.V.(CP) Maurizio TROGU, anche attraverso la presenza del S/Vessel KORAL della Soc. Castalia, convenzionata con il Ministero dell’Ambiente, inviato nell’area d’interesse per monitorare la situazione.





In relazione all’evolversi della situazione, considerata la distanza dalla costa e valutate le condimeteo marine in fase di peggioramento, onde scongiurare rischi di sorta per l’eco-sistema marino e costiero, la nave LIRA, alla deriva, e` stata presa a rimorchio dal S/Vessel KORAL e portata in porto ad Olbia, ove, il giorno 20 dicembre, alle ore 16,25, e` stata ormeggiata. Alle articolate operazioni, oltre agli uomini e donne della Guardia Costiera, hanno partecipato, fattivamente ed in piena sinergia, tutte le maestranze del porto di Olbia, dai piloti agli ormeggiatori, che, grazie alla loro professionalita` ed allo spirito di servizio, hanno consentito di portare la nave LIRA all’ormeggio in piena sicurezza. A cura della Capitaneria di Porto di Olbia sono in corso gli accertamenti di rito.