Edilizia scolastica: 73 interventi nell'Isola

Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando la delibera approvata dalla Giunta che va a completare l'iter relativo al contratto di finanziamento stipulato con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. È proprio alla luce dell'importanza che la scuola riveste nella strategia della Giunta regionale che, nell'ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, sono stati approvati gli atti aggiuntivi del contratto stipulato con Cassa Depositi e Prestiti.









Si tratta di risorse assegnate dal MIUR che verranno trasferite alla Regione. Due i contratti interessati. Il primo, più importante, riguarda il mutuo per risorse assegnate che ammontano a 53 milioni di euro e che finanziano 73 interventi in altrettante scuole. Il secondo contratto allunga il periodo da ottobre 2019 a novembre 2020 dando la possibilità agli Enti in ritardo di completare gli interventi in corso.