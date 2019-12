Castelsardo: il nuovo anno comincia con la differenziata porta a porta

“Per migliorare i buoni risultati fin qui raggiunti ed aumentare la percezione di decoro cittadino – dichiarano il Sindaco Antonio Maria Capula e l’Assessore alla Politiche Ambientali Roberto Fiori - invitiamo ad adeguarvi, con impegno e responsabilità, sin dal 1° gennaio 2020, alle disposizioni elencate nelle nuove guide e a porre sempre la massima attenzione nel separare correttamente i diversi materiali, depositare in maniera ordinata i contenitori, all’esterno delle abitazioni o esercizi commerciali, non utilizzare i cestini getta-carta presenti sul territorio comunale, come “cassonetti”, rispettare i giorni e gli orari di conferimento”.

Tali variazioni sono state rese necessarie al fine di ottimizzare sia in qualità che quantità in termini di percentuale di raccolta differenziata, che attualmente si attesta intorno al 75 % di materiale differenziato avviato a recupero. La percentuale raggiunta è decisamente migliorabile, la riduzione del conferimento, e dunque del quantitativo della frazione secco residuo contribuirebbe ad innalzare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata, generando vantaggi sia in termini ambientali che economici, o almeno contribuendo a limitare i costi.