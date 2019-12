Ploaghe: approvato il bilancio

"Questi interventi vanno a sommarsi a quelli già finanziati, inseriti nella programmazione degli anni precedenti e in fase di attuazione: la sistemazione del versante franoso del Colle San Matteo per un totale di 400 mila euro, l'ampliamento del cimitero per 150 mila euro, l’ efficientamento energetico sugli edifici comunali e sugli impianti sportivi per oltre 800 mila euro, la sistemazione della viabilità rurale per 200 mila euro, la manutenzione straordinaria della vecchia casa comunale per oltre 180 mila euro, il completamento dell'area degli alloggi a canone sociale e sostenibile per oltre 220 mila euro, la manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia per 75 mila euro, il restauro della chiesa di San Timoteo per 165 mila euro e la realizzazione del museo multimediale e virtuale su Giovanni Spano per 75 mila euro, solo per citarne una parte. A questi finanziamenti comunali vanno ovviamente aggiunti quelli relativi alla Programmazione Territoriale, gestiti dall'unione dei comuni dell'Anglona come soggetto attuatore, per circa 1.6 milioni di euro che riguardano la realizzazione del manto in erba sintetica nel campo di calcio e calcetto, la realizzazione del parco inclusivo nell'area ex sugherificio, il restauro della chiesa di San Michele, del cimitero monumentale, della casa di Giovanni Spano e la realizzazione della copertura del campo da tennis con sistemazione degli impianti sportivi."

"Nonostante le ristrettezze di bilancio comuni a tutti gli enti locali siamo riusciti -spiega- a non applicare la Tasi, lasciando inalterati i parametri che riguardano la Tari e l'imu. Immutata anche l'addizionale Irpef garantendo la soglie di esenzione pari a 12 mila euro". Il sindaco ha anche elencato le opere pubbliche previste nel piano annuale e non solo. “Nel corso del 2020 - continua il sindaco Sotgiu - verranno messe in cantiere la manutenzione straordinaria della piscina comunale per 240 mila euro, la realizzazione della rete di acque bianche in alcune zone del paese e la sistemazione della piazza Repubblica per un importo di 520mila euro oltre alla messa in sicurezza del versante franoso di Santa Giulia grazie al finanziamento di 1.5 milioni di euro ottenuto di recente". Nel corso del suo intervento il sindaco ha tenuto a precisare che queste opere non saranno le uniche a essere attuate nel corso dell'anno.