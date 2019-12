Il Consiglio regionale riprenderà i lavori venerdì alle 10,30

L’ordine del giorno, così come deciso ieri sera in una Conferenza dei Capigruppo che si è riunita al termine della seduta, è stato integrato con la mozione 127 (Giovanni Satta e più) sulla necessità di scongiurare gli aumenti decisi dalle compagnie di navigazione di circa il 30 per cento delle attuali tariffe per tutte le linee di collegamento da e per la Sardegna, con prevista entrata in vigore il 1° gennaio 2019, e con l’interpellanza n. 77/A (Meloni e più) sulla imminente entrata in vigore della direttiva europea IMO-2016/802 e sui maggiori costi che interesseranno il sistema trasportistico della Sardegna. I lavori proseguiranno sabato.