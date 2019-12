Alghero: la città senz'acqua - Tre postazioni di autobotti

Per consentire le operazioni, ovvero l'installazione di un misuratore elettromagnetico nella tubazione dn 700, dovrà chiudere l'erogazione dell'acqua in tutta la città, Fertilia e Maristella - Porto Conte. L'erogazione verrà chiusa dalle 8,30 alle 19,30.









Per far fronte ai disservizi sarà messo a disposizione un servizio di autobotte in piazza della Mercede, viale Europa ang. via Malta, Piazzale dell'Ospedale Marino.