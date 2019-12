Sassari: convocato il consiglio comunale

Riconoscimento debito fuori bilancio esercizio finanziario 2019 - Sentenza GdP di Sassari n. 163/2018 del 1.8.2018 notificata il 10.6.2019 (A.L.);





Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio esercizio finanziario 2019 - Sentenza GdP di Sassari n. 248/19 (T.P.);





Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC): modifica articolo 17 (riduzioni) per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici;





Ratifica variazioni di bilancio di cui alle deliberazioni di Giunta n. 306 del 13 novembre 2019, n. 315 del 19 novembre 2019 e n. 318 del 22 novembre 2019, allegati 118 - 121 - 122 - Articolo 175, comma 4, del D. lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;





Adozione definitiva piano urbanistico attuativo di iniziativa privata zona C.3.1 – Serra Secca – PN1.





Mozione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su "Regolamento garante comunale dell’infanzia e dell’adolescenza";





Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su "Sicurezza stradale per i pedoni";









Interpellanza dei consiglieri Mascia, Masala e Pinna e della consigliera Fundoni su “Emergenza idrica a Sassari”.

I lavori del Consiglio comunale proseguiranno giovedì 19 dicembre, alle 15, a Palazzo Ducale. All'ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: