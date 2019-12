Alghero: il portale della Fondazione è aperto a chiunque ne fa richiesta

"Il Comune e la Fondazione Alghero - si legge nel documento - non sponsorizzano alcun privato né tanto meno sono portatori di interessi particolari. Si rispediscono al mittente le accuse e si precisa che la Fondazione ha messo da parte la vecchia pratica dei favoritismi. Le strutture che hanno aderito con le proprie offerte sono tutte facenti parte dell’Associazione Domos, che insieme al Consorzio turistico Riviera del Corallo rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese della ricettività algherese. In merito alle procedure di scelta e selezione, si precisa che sia l’associazione Domos che il Consorzio turistico Riviera del Corallo, avendo partecipato come partner della Fondazione Alghero al bando “Salude e trigu” della Camera di Commercio per gli eventi del “Cap d’Any”, si erano impegnati a creare e divulgare tramite quest’ultima i loro pacchetti promozionali legati al programma delle festività.











Per questo, e in conclusione, accogliamo sempre con piacere consigli e suggerimenti. Ma su proposte concrete e costruttive, con contributi seri e magari con qualche esempio esplicativo di trasparenza. Si lascia all’opposizione il ruolo che già svolgeva mentre diceva di amministrare la città, cioè quello di mortificare e trascurare le nostre imprese senza ritenerle meritevoli di essere presenti nel sito istituzionale della Fondazione per promuovere le loro offerte. Cogliamo l’occasione, infine, - conclude la nota - per ricordare alle strutture che avessero interesse ad essere inserite nella specifica sezione del sito con la propria proposta commerciale ad inviare il l’offerta tramite mail a: info@fondazionealghero.it" Per contro la Fondazione Alghero si è limitata a inserire nel sito istituzionale tutte le strutture che hanno inviato le offerte collegate a tale iniziativa. In ogni caso, in diverse nostre comunicazioni e con particolare sottolineatura nella conferenza di presentazione degli eventi, è stata ricordata l’opportunità della presenza sul sito. La pagina è aperta, si ribadisce l’invito ad aderire e dunque essere inseriti nel portale: occorreva, e occorre, inviare le proprie proposta di partecipazione. Stiano sereni i consiglieri di opposizione che non c’è da “assumersi nessuna responsabilità” visto che tale iter è quello previsto dal bando sopra citato, trasparente e aperto.

L'amministrazione comunale algherese replica alle accuse delle opposizioni che nei giorni scorsi l'avevano accusato di utilizzare il portale della Fondazione per promuovere locazioni private ospitandole sul sito. La replica sostiene che si tratta di "accuse infondate" e ribadisce "trasparenza e massima apertura alle imprese, mettendo finalmente da parte i favoritismi".