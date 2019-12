Cappellacci e Deiana in Qatar





L’incontro è stato un’occasione per consolidare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, per approfondire la conoscenza sulle relazioni tra il Qatar e gli altri membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo e sul provvedimento di embargo imposto nei loro confronti. Ma non solo. Nel corso della missione, i delegati hanno visitato anche il Museo Nazionale del Qatar, dedicato alla storia del Paese: “Una struttura imponente, una gigantesca ‘rosa del deserto’. Qui – ha spiegato Paola Deiana - è raccontata la storia del Qatar. Il visitatore è immerso nella narrazione cronologica fra reperti archeologici, musica, gioielli, antichi vestiti, imbarcazioni e profumi, da cui emerge un popolo fiero, attaccato alle sue tradizioni”.









La parlamentare algherese, unitamente a Ugo Cappellacci, Roberto Cassinelli, Roberto Bagnasco, Salvatore Caiata, Catello Vitiello, ha omaggiato la delegazione della Shura anche con il prezioso corallo rosso di Alghero.

Una delegazione di parlamentari italiani, facenti parte dell’intergruppo “Amici del Qatar”, si è recata a Doha per un incontro richiesto dalla Shura, il Parlamento dell’emirato. Presente anche la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che, al termine del confronto con il Sottosegretario agli esteri del Qatar, il Presidente delle relazioni internazionali della Shura e l’ambasciatore italiano Pasquale Salzano, ha così commentato: “E’ stata una proficua e significativa visita. Abbiamo parlato di future collaborazioni tra Italia e Qatar, in particolare con la Sardegna, e della loro complicata situazione politica”.