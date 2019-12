Alghero: Consorzio turistico contento e soddisfatto per il tavolo

Il Consorzio manifesta " l’esigenza dell’interazione tra operatori privati e soggetti pubblici coinvolti nella gestione del turismo, che non può limitarsi ad avere natura episodica e occasionale a seconda della maggiore o minore sensibilità degli amministratori che si succedono, ma deve trovare una sede permanente ed istituzionale capace, senza soluzione di continuità, di incidere sulle dinamiche turistiche con azioni ed interventi coerenti più ampiamente condivisi, in considerazione dei processi economici e social ".









Il Consorzio conclude con "Un apprezzamento ulteriore per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale, segno di maturità politica e attenzione allo sviluppo economico della città ".

Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo esprime in una nota " soddisfazione e apprezzamento per l’istituzione del “Tavolo permanente per il Turismo”. Da sempre, infatti, anche tramite “l’Agenda Bianca per il turismo algherese”,